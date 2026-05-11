Delincuentes dieron un duro golpe la madrugada de éste domingo apropiándose de mercadería y un vehículo valorizados en 100 000 soles al asaltar un local comercial ubicado cerca al ex Terminal Pesquero de Tacna. Miembros de la Policía fueron convocados hasta la distribuidora “Cueva”, en la calle Bella Tacna, donde se ubican varios establecimientos dedicados a la venta de ferretería y productos agrícolas.

En el lugar el propietario dio cuenta de que desconocidos irrumpieron durante la madrugada y se llevaron la camioneta de matrícula Z5X-744, la cual en su tolva tenía 90 rollos de cinta de riego cuyo valor de mercado es 76 000 soles. Los delincuentes antes de dar el golpe habrían cortado la energía eléctrica a fin de inhabilitar las cámaras de videovigilancia, luego ingresaron al local, abrieron la puerta y se llevaron el vehículo cargado con el valioso producto agrícola.

Banda de ladrones

El agraviado calcula que el robo se habría cometido en aproximadamente media hora, de acuerdo a las cámaras de videovigilancia de otros locales cercanos.

Uno de los familiares del dueño señaló “se ha perdido la camioneta de mi hermano cargada con mercadería, la Policía está realizando las diligencias para poder ubicar el vehículo, según las cámaras de seguridad de los alrededores serían tres sujetos los que ingresaron al local, cortaron la cuchilla y luego abrieron la puerta para llevarse la camioneta H100 de placa Z5X-744”.

Recogen posibles huellas

La cinta de riego está valorizada en 76 000 soles mientras que el vehículo ha sido estimado en unos 24 000, lo que en suma dan los 100,000 soles en pérdida en el robo que habría durado máximo media hora.

Los efectivos policiales convocaron a sus compañeros de áreas especializadas como el Departamento de Investigación Criminal y el Área de Robos, cuyos agentes ya iniciaron las investigaciones para ubicar el vehículo robado y a los presuntos responsables.

Asimismo los afectados dieron los números 952659024 y los que correspondan a la Policía Nacional para que la colectividad pueda dar cualquier información que ayude a capturar a estos delincuentes.

Encuentran camioneta robada

Horas más tarde en el sector de Viñani fue encontrada abandonada la camioneta de placa Z5X-744, robada junto con mercadería consistente en rollos de cinta de riego de la distribuidora Cueva.

El vehículo fue hallado en la asociación Pequeños Empresarios San Pedro y San Pablo. La alerta fue dada por vecinos y hasta el lugar llegó personal de seguridad ciudadana.

Los delincuentes se llevaron faros, accesorios de la consola y componentes del motor. También hurtaron toda la mercadería que tenía cargada en su tolva por un valor de 76 000 soles.