El Gobierno oficializó un nuevo mecanismo de apoyo financiero para Petroperú con el objetivo de asegurar el suministro de combustibles en el país.

Mediante el Decreto de Urgencia 003-2026, publicado este lunes en el diario oficial El Peruano, el Ministerio de Energía y Minas quedó autorizado para respaldar compromisos financieros vinculados a la continuidad operativa de la petrolera estatal.

La norma establece que el monto máximo de estos compromisos asciende a US$2.000 millones, además de los costos financieros asociados. El dinero estará destinado exclusivamente al financiamiento de capital de trabajo, la reposición de combustibles e insumos y la cobertura de servicios necesarios para mantener la producción y el abastecimiento de hidrocarburos.

De manera adicional, el decreto permite al Ministerio de Energía y Minas asumir compromisos de corto plazo por hasta US$500 millones mientras se concreta el mecanismo principal de financiamiento.

“Se tiene por finalidad asegurar, de manera inmediata y excepcional, la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional, garantizando la seguridad energética del país y la estabilidad de las actividades económicas esenciales a nivel nacional”, indica la disposición.

Como parte de esta estrategia, Petroperú podrá constituir un vehículo de propósito especial para captar recursos de manera individual o junto a entidades financieras nacionales o internacionales. Proinversión será la entidad en

La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y será implementada con participación de ProInversión.

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