Un total de 11,705 jóvenes de las provincias de Concepción y Jauja ejercerán por primera vez su derecho al voto en las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril. De ese total, 5,964 son varones y 5,741 son mujeres, informó el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Jauja, Boris Apagüeño Aspajo.

Explicó que este grupo de ciudadanos figura en el Padrón Electoral, el cual fue cerrado el 14 de octubre del año pasado, de acuerdo con lo establecido en el cronograma electoral.

Indicó, además, que su participación está prevista en la Ley Orgánica de Elecciones, cuyo artículo 201 señala que el padrón comprende a todas las personas que cumplen la mayoría de edad hasta la fecha de la jornada electoral.

“El voto de los jóvenes es fundamental para la democracia. Por ello, los exhortamos a informarse sobre el proceso electoral, conocer sus derechos y deberes como electores y participar de manera responsable el día de la votación”, señaló Boris Apagüeño Aspajo.Cabe precisar que la jurisdicción de la ODPE Jauja abarca los distritos y centros poblados en las provincias de Jauja y Concepción.

En la provincia de Jauja se registran 6,543 jóvenes (3,353 varones y 3,190 mujeres), principalmente en los distritos de Jauja, Acolla y Yauyos. En Concepción, en tanto, se contabilizan 5,162 jóvenes (2,611 varones y 2,551 mujeres), principalmente en los distritos de Concepción, Comas, Andamarca y San José de Quero.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales recordó que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al presidente y vicepresidentes de la República, así como a los representantes ante el Congreso de la República, que —según la Ley N.° 31988— estará conformado por el Senado y la Cámara de Diputados, además de los representantes ante el Parlamento Andino.