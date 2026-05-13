Con el 100% de actas resueltas y contabilizadas, la región Junín cerró oficialmente el escrutinio presidencial de las Elecciones Generales 2026, confirmando un escenario político fragmentado y marcado por el avance de Fuerza Popular en gran parte del territorio regional, aunque, con fuerte presencia de Juntos por el Perú en la Selva Central.

Resultados

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) culminaron la revisión de actas observadas e impugnadas y remitieron los resultados definitivos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad que ya publicó los datos oficiales.

El consolidado regional ubica en el primer lugar a Fuerza Popular con 108,631 votos, equivalentes al 17.085%. La agrupación naranja se impuso principalmente en provincias urbanas y comerciales como Huancayo, Tarma y Chanchamayo.

En segundo lugar quedó Juntos por el Perú con 78,227 votos (12.303%), mostrando fortaleza especialmente en Satipo y zonas de la Selva Central. El tercer lugar fue para Partido Cívico Obras con 70,985 votos (11.164%); mientras que, Ahora Nación alcanzó el cuarto puesto con 69,940 votos (11.000%).

Más atrás quedaron Partido del Buen Gobierno con 50,716 votos (7.976%) y Renovación Popular con 48,223 votos (7.584%), reflejando una fuerte dispersión del electorado regional.

En la selva

Uno de los datos más relevantes provino del JEE Chanchamayo, donde se emitieron 290,372 votos en las provincias de Chanchamayo, Satipo, Tarma, Yauli y Junín. Allí Fuerza Popular obtuvo 48,143 votos, seguida de Juntos por el Perú con 39,150 y Partido Cívico Obras con 28,103.

El mapa electoral mostró diferencias marcadas entre provincias. En Satipo ganó Juntos por el Perú con 18,070 votos, mientras que en Tarma y Chanchamayo se impuso Fuerza Popular.

Además, en la jurisdicción del JEE Chanchamayo se registraron 18,211 votos nulos y 53,457 votos en blanco, reflejando el desencanto político de parte del electorado. En el caso del JEE Huancayo, la proclamación de resultados se realizará esta semana.