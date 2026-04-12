Cerca de 50 mil fiscalizadores desplegará hoy el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a nivel nacional para garantizar la legalidad del sufragio durante las Elecciones Generales 2026. En la región Junín, más de 2 mil de estos funcionarios estarán distribuidos en las distintas provincias bajo la jurisdicción de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

En el caso del JEE Huancayo, que abarca las provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja, se contará con 1212 fiscalizadores en los locales de votación. Mientras que en la jurisdicción del JEE Chanchamayo, que comprende las provincias de Chanchamayo, Satipo, Tarma, Junín y Yauli, se desplegarán más de 800 fiscalizadores.

Estos funcionarios cumplen un rol clave antes, durante y después de la jornada electoral. Según información del JNE, días previos, verifican el retiro de propaganda política, el cumplimiento de la ley seca, acompañan operativos con la Policía y el Ministerio Público, y supervisan el arribo del material electoral, además de inspeccionar las condiciones de infraestructura, señalización y seguridad de los locales de votación.

De acuerdo con el JNE, “el fiscalizador tiene como función fiscalizar la legalidad del sufragio, supervisar la conducta de los actores electorales y resguardar el material y la documentación oficial”, tanto en la víspera como el día central. Asimismo, “realiza actividades como fiscalizar el desarrollo de la votación y el repliegue de actas electorales”, con el objetivo de garantizar un proceso transparente.

Hoy, desde las 6:00 a. m., los fiscalizadores estarán presentes en los locales de votación para supervisar la instalación de mesas, el sufragio y el escrutinio de votos, reportando cualquier incidencia que pudiera registrarse durante la jornada.

Al finalizar el proceso, estos funcionarios también verifican el repliegue del material electoral hacia las Oficinas Desconcentradas de Procesos Electorales (ODPE), asegurando que el proceso se desarrolle con orden y legalidad desde inicio a fin de los comicios y resultados.