Ironía. Se dedica precisamente a la instalación de cámaras de seguridad que buscan frenar la delincuencia y esta vez fue víctima de ella. Un empresario habría retirado el día de ayer la suma de 60 mil soles de una conocida entidad bancaria en Pichanaqui y fue asaltado.

El dinero iba a ser usado para pagos al personal y compra de productos, pero fue interceptado por delincuentes que lo amenazaron de muerte para que entregue el dinero.

La víctima del violento asalto acudió al BCP en el sector de Pichanaqui, y al salir del banco se percató de la presencia de dos motos lineales, cada una con dos sujetos, que empezaron a seguirlo.

La persecución siguió hasta la tercera cuadra del jirón Miraflores en Sangani, al darse cuenta que lo seguían el empresario intentó huir, entró a un callejón e ingresó a un domicilio, pero fue alcanzado por los sujetos que lo encañonaron con un arma de fuego

Minutos de terror. Uno de los sujetos, al ver que oponía resistencia amenazó con disparar: “Mátalo a ese“, le dijo a su compañero, instigándolo a atentar contra su vida y fue entonces cuando el empresario soltó el dinero que estaba dentro de un sobre manila.

Los delincuentes tomaron el sobre y llevándose el dinero huyeron raudamente, fugando con rumbo al sector del centro poblado Ciudad Satélite. Todo esto quedó registrado en cámaras de seguridad. Según información policial, estos sujetos serían los mismos que habrían robado días antes en el mismo sector de Sangani.