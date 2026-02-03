La Empresa Municipal de Servicios de Huancayo (EMSEM) vuelve a estar en el centro de la controversia tras la salida de su gerente general, Rita Cruz Marcas, quien presentó un informe gerencial alertando sobre presuntas irregularidades cometidas por integrantes del directorio de la entidad.

El documento fue remitido al alcalde provincial de Huancayo, Dennis Cuba, y advierte que la situación financiera de EMSEM, empresa que arrastra riesgo económico desde hace varios años, se habría visto agravada por prácticas irregulares vinculadas al manejo de recursos.

Depósitos mensuales sin sustento

Según el informe, el director Justo Morales Valencia habría solicitado de manera reiterada depósitos mensuales de S/800 a una cuenta vinculada a la gerencia, sin que existiera sustento administrativo ni legal que respalde dichas transferencias.

Estas solicitudes habrían sido realizadas en un contexto de restricciones financieras, lo que motivó que la gerencia emita una alerta formal sobre el riesgo institucional que implicaban.

Pedido de préstamo y adelanto de dietas

El hecho más grave señalado en el documento involucra al presidente del directorio, Miguel Pariona. De acuerdo con el informe, el 13 de enero habría solicitado, mediante un mensaje de WhatsApp, un préstamo personal de S/5.000 a la gerencia municipal, alegando atravesar una crisis económica.

Tras la negativa de la administración, Pariona habría intentado presionar para el adelanto de seis dietas, situación que fue advertida como irregular por el personal administrativo. Finalmente, solo se autorizaron las dietas correspondientes a enero y febrero, por un total de S/1.320.

Exgerente vincula advertencias con su destitución

Rita Cruz sostuvo que la advertencia de estos actos irregulares habría sido el motivo de su destitución, decisión adoptada en una sesión extraordinaria del directorio.

El caso fue puesto en conocimiento del regidor provincial Sabino Blancas, quien anunció acciones políticas inmediatas.

Concejo evaluará destitución del directorio

“Antes de ingresar a un periodo de licencia por actividades políticas, voy a presentar un pedido de destitución de los integrantes del directorio en la próxima sesión del Concejo Provincial”, declaró el regidor Blancas.

La denuncia ha generado expectativa sobre las decisiones que adoptará el Concejo Provincial de Huancayo, en medio de cuestionamientos a la gestión de EMSEM y a la transparencia en el uso de recursos públicos.