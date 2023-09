Un baño de popularidad se dio el alcalde de Chupaca, Luis Bastidas, en su última audiencia de rendición de cuentas. Sin embargo, a pesar de los aplausos de su “portátil”, algunos vecinos le recordaron que el problema actual son las obras que él mismo dejó en su exgestión (2015-2018): La carretera Puente Colpa-Yanacancha, el puente San Juan, la planta de tratamiento de agua residuales (PTAR) y la avenida Los Héroes, esta última del gobierno del exedil Marco Mendoza.

Juan Samaniego Gavino, exalcalde del distrito de Jarpa, fue uno de los que cuestionó: “¿Por qué tiene miedo de poner los carteles de obras que son obligatorios?”, dijo debido a que en el mantenimiento de la vía puente Colpa-Yanacancha no hay un cartel que la norma exige. Bastidas señaló que dicha carretera, ejecutada en su gestión, no ha tenido mantenimiento y su desgaste no es culpa suya.

Pero eso no es tan cierto: “La garantía la tiene que dar la empresa que ejecutó y en mi periodo, la empresa aún estaba a cargo. Quien tendría que haber exigido el mantenimiento es la provincial. Está judicializado por diferentes causas”, afirmó Samaniego.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Peligrosas movidas de presupuesto realizó el Gobierno Regional de Junín

Carlos Cerrón, un vecino con discapacidad, exigió que se culmine pronto la avenida Los Héroes, la principal de la ciudad, y se habiliten las rampas para que los ciudadanos como él transiten. La primera salida de Bastidas fue culpar a la exgestión debido a excesivo presupuesto gastado. Pero no hubo compromiso para mejorar los accesos.

Finalmente, la pestilencia que emana la PTAR que él dejó también fue justificado. ¿Cuándo arreglarán eso?, le preguntaron. Bastidas no dio respuestas sino justificaciones.