En la conmemoración del 203 aniversario de la Batalla de Azapampa, los comuneros de este anexo no dejaron desapercibida la presencia de los alcaldes de Huancayo, Dennys Cuba y de Chilca, César Damas, a quienes a dos días de concluir su primer año de gobierno les pidieron de una vez concretar las obras de agua potable para este sector que carece de este servicio básico.

Asimismo, como la ceremonia se realizaba en el obelisco de Azapampa, el tránsito por la calle Real, fue cerrado y esto generó un caos, porque los vehículos tenían que ingresar por la avenida 31 de octubre, una vía principal llena de polvo y piedras. Los conductores de combis y autos hacían sonar sus bocinas, por largo tiempo incluso cuando el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba estaba en pleno discurso y prácticamente la ceremonia tuvo que culimnar para que dejen el tránsito libre. La via se cerró a las 7 a.m. y se reabrió a las 9.18 a.m.

“Azapampa está olvidado, aquí necesitamos agua y desagüe, y ya es tiempo que las autoridades nos atiendan, cuando hay aniversario siempre es un caos vehicular, no hay vías alternas cuando cierran la calle Real y urgen el trabajo de las municipalidad de Huancayo y Chilca”, reclamó el comunero Fernando Vilcahuamán Damas.

El alcalde de Chilca, César Damas Laurente respondió que quería rescatar lo poco que hizo en Azapampa, como la gestión para que el próximo año se culmine el jirón Amazonas.

Finalmente, demandó al alcalde de Huancayo, Dennys Cuba la culminación de las pistas y veredas que los azapampinos requieren.

CEREMONIA.

Desde el colegio Túpac Amaru hasta el obelisco de Azapampa, se desarrolló el Paseo de la Bandera por los 203 años de la “Batalla de Azapampa”, que le confirió a Huancayo, la denominación de “Ciudad Incontrastable”.

En el acto cívico participaron, los alcalde de Huancayo, Dennys Cuba y de Chilca, César Damas Laurente, entre otras autoridades civiles y militares. Posteriormente, se realizó la colocación de las ofrendas florales y los discursos de los burgomaestres, que también cumplieron con el izamiento del pabellón nacional y las banderas de Huancayo y Chilca.