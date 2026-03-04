“Como no valorar (a las Heroínas Toledo), si con ondas, chafles, hachas y otras armas artesanales, en medio del fuego y la metralla, hicieron retroceder y causaron bajas al ejército superior realista, que con caballerías y armamentos, sucumbieron en las torrentes aguas del río Mantaro, arrebatándoles el seguro triunfo de los españoles”, así señaló el alcalde de Concepción, Wilson Vidal, durante la ceremonia en honor a María Ramos de Toledo y sus hijas Cleofe e Higinia, quienes desafiando a la muerte salvaron la vida de las tropas patriotas.

Homenaje

La ceremonia de inició con la misa y Tedeum, apoteósica procesión de la bandera del Perú de largo paseada por autoridades, ceremonia cívica – patriótica con el izamiento del Pabellón Nacional, entonación del Himno Nacional, minuto de silencio, colocación de ofrendas florales y el desfile con motivo de conmemorarse el “CCV Aniversario de la Acción Heroica de la Heroínas Toledo”.

A las 12 del medio día se inició la escenificación en el Puente las Balsas. Vecinos y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Concepción participaron de la escenificación. En el mismo escenario de los hechos construyeron un puente sobre el mismo río Mantaro, con el fin de darle mayor realismo a los hechos heroicos de María, Higia y Cleofe, en 1821.

“Este ejemplo de profundo patriotismo, que fue reconocido por el general Don José de San Martín declarándolas “Capitanas del Ejército Libertador, es paradigma para las nuevas generaciones, porque gracias a ellas por nuestras venas fluyen genes de héroes”, dijo el edil.