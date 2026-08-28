Después de 34 años de tener una orden de captura, detuvieron a un sexagenario, quien fue detenido este miércoles en Huancayo. Luis Meza Ricse (60) (a) “Lucho”, señalado por la Policía como presunto mando militar de Sendero Luminoso fue aprehendido por efectivos de la Dirección contra el terrorismo de Lina (Dircote).

Los agentes informaron que Meza Ricse, tenía una orden de captura por terrorismo y permanecía en la clandestinidad desde 1992. Junto a él se detuvo a otros 43 requisitoriados en los últimos cuatro días.

TRASLADO. La Sala Penal Nacional el 2018 citó al procesado Luis Meza Ricse, para que se pongan a derecho y se defienda de los cargos formulados en su contra, por el presunto delito contra la tranquilidad pública (terrorismo en agravio del Estado); poco después se dio la orden de captura.

El implicado que fue trasladado a la ciudad de Lima, por policías antiterroristas, refirió que era la segunda vez que lo detenían, tras ser liberado. En agosto del 2013 también fue detenido, poco después recuperó su libertad hasta este 26 de agosto cuando lo aprehendieron.

En los últimos días, cayeron 44 buscados por los delitos de omisión familiar, violación, robos, terrorismo, lesiones y otros. Según información policial, el lunes fueron detenidas 12 personas con requisitoria, el martes 6, el miércoles 9 y el jueves 17 con requisitorias, el 90% varones.

Solo en el mes de julio se capturó al menos 70 buscados. Las detenciones de las requeridos por la justicia, se dieron en calles, mercados, parques y fiestas. Varios de los intervenidos tras al mostrar su DNI, descubrieron que estaban requisitoriados y no sabían que tenían orden de captura vigente.