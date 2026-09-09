La fe volvió a llenar las calles de Sapallanga. Miles de devotos llegaron ayer para participar en el día central de la festividad de la Mamacha Cocharcas. Desde temprano, los 40 conjuntos de danzantes, acompañados por sus orquestas, desfilaron frente a la iglesia matriz y bailaron con devoción ante la patrona del valle del Mantaro.

Testimonios de fe

“Aquí venimos mamacha Cocharcas, como fieles devotos aquí a tu altar. Bandas y orquestas tocan en tu procesión virgencita”, cantó Giselita Pomayay con sentimiento.

Vanesa Martínez Contreras, de la institución Barrio San Cristóbal de Lima-Callao, contó que 26 parejas bailan chonguinada en honor a la virgen. Explicó que muchos integrantes dan testimonio de sus milagros, pues aseguran haber sido curados de enfermedades y ahora regresan para agradecerle con sus danzas.

La fe también tuvo un rostro de esperanza. Carlos Guerra, quien sufrió un accidente de tránsito, llegó en silla de ruedas y se ubicó cerca del recorrido de la Mamacha Cocharcas para implorarle que lo ayude a levantarse y volver a caminar.

Bailes y alegría

Después de la misa, celebrada por el arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, quien pidió fortalecer la unión familiar, la pequeña imagen de la virgen, de apenas 26 centímetros, fue cargada en hombros por los devotos. La multitud la acompañó entre cánticos y un emotivo “¡Feliz cumpleaños!”.

“Son más de 10 bandas rindiendo el homenaje a Mamacha Cocharcas, los hijos de mamá han vuelto a casa para pedir por su familia, por sus hijos y su trabajo. La fe es tan grande aquí retornan del extranjero, pero también vienen de diversos lugares para bailarle, la colla, el apu inca, la negrería, la chonguinada, son más de 40 instituciones que le expresan su devoción”, mencionó el párroco de Sapallanga, Enrique Campos Camasca.

La celebración también se vivió en las mesas. Las vivanderas atendieron a los visitantes con pachamanca preparada en horno de piedra caliente, cuyo aroma anunciaba carne de carnero, cuy, pollo y chancho, acompañados del sabor de la marmaquilla. El plato se ofreció a S/ 20, mientras que en restaurantes superó los S/ 30, generando algunas quejas.

El punto negativo fue el tráfico vehicular. Las largas filas de vehículos tomaron la calle Real y las vías alternas, donde la falta de orden complicó el retorno de los visitantes.

Cuatro siglos de devoción

Mamacha Cocharcas tiene una fe que lleva más de 400 años. La iglesia ya tiene 3 edificaciones. La imagen apareció al pie del cerro Llamus donde hay un puquial y una gruta.

Ella pidió venir a Sapallanga. Aquí llegaron los hijos de los incas y la etnia colla, que ahora le bailan a Mamacha Cocharcas. También le bailan la negrería y chonguinada.