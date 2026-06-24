Le dispararon cuando se disponía a recoger su camioneta gris de un establecimiento de lavado de vehículos en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo.

Jhon Aliaga Jara, no resistió y murió en el hospital Carrión de Huancayo.

El ataque se produjo en la carretera Marginal del distrito de Pangoa, a las 4:30 de la tarde del sábado último. En ese momento, dos individuos llegaron a bordo de una moto lineal y dispararon 3 veces.

Un proyectil le impactó en la cabeza, los sicarios escaparon. Para tratar de salvarle la vida, al baleado lo evacuaron a Huancayo donde falleció.

El cadáver de Jhon Aliaga, natural de Iquitos fue llevado a la morgue de Hualhuas. La Policía investiga.El ataque se produjo en la carretera Marginal del distrito de Pangoa, a las 4:30 de la tarde del sábado último