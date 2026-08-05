Mayli Vivas Huamán, este 20 de diciembre iba a cumplir 22 años. La jovencita dejó su natal Concepción con la ilusión de alcanzar el sueño americano, pero su historia terminó en tragedia. La joven perdió la vida después de recibir un disparo en la cabeza, cuando su novio -también peruano- manipulaba un arma de fuego.

Mayli, viajó a Estados Unidos para trabajar por un futuro y mejorar la calidad de vida de su familia, a las 9:27 de la noche del 21 de julio, recibió el mortal disparo en su casa, en Jerome, Idaho. Cuando policías llegaron a la casa ubicada en South Birch Street, encontraron a Mayli con una grave herida de bala.

Ella fue trasladada de emergencia al St. Luke’s Magic Valley Medical Center, donde luchó por su vida durante cuatro días, conectada a un respirador, pero lamentablemente falleció el 25 de julio.

Es detenido

La llamada al 911 fue realizada por su novio, Yerik Grover Laurente Huarcaya (23), quien afirmó que el arma se disparó accidentalmente mientras ambos la manipulaban o la limpiaban. Sin embargo, esa versión es analizada por el Departamento de Policía de Jerome que informó sobre la detención de Yerik Grover Laurente Huarcaya.

Primero Yerik estaba en calidad de testigo, pero en la actualidad se le acusa de asesinato en segundo grado. La madre de Mayli, Noemi Huamán, viajó de Concepción –Junín a Estados Unidos para trasladar los restos de su hija.