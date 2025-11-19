En pleno horario laboral y minutos después de culminar la conferencia de la Bomberoton, anunciada para realizarse el próximo fin de semana, el gerente de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Yimer Quispe Paitán, fue registrado al interior de una conocida chicharronería cercana al Gobierno Regional.

El funcionario se encontraba acompañado de otras dos personas, entre ellas un funcionario del ente regional que también estaba en horario laboral.

Al ser consultado por su permanencia en el local durante sus horas de trabajo, Quispe Paitán afirmó que se trataba de “una reunión destinada a coordinar el acondicionamiento de carpas para el evento solidario de la Bomberoton”. Sin embargo, su explicación no convenció, pues no presentó documentos ni autorizaciones que acreditaran la realización de actividades oficiales fuera de su despacho.

Se reúne con cuestionado

La informalidad con la que se habrían sostenido estas coordinaciones ha levantado nuevas alertas. Entre los asistentes a la improvisada reunión se identificó al ingeniero Luis Tolentino, funcionario regional anteriormente involucrado en cuestionamientos por presuntos cobros irregulares para la asignación de puestos durante la feria de la Maratón “Los Andes”.

Este antecedente genera preocupación sobre la transparencia de los acuerdos que se estarían realizando para el próximo evento solidario.

Falta. Consultado por este hecho, el gerente municipal de la MPH, Jhoselim Meza, descartó que se haya autorizado cualquier coordinación en restaurantes.

“Todas las reuniones deben realizarse en los locales institucionales. De ser trabajo de campo, correspondería efectuarse en la compañía de bomberos, nunca en un establecimiento de comida”, indicó. Agregó que el comportamiento del gerente podría constituir una falta disciplinaria.