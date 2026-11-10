La Red Integrada de Salud Tarma dispuso la suspensión por 12 meses sin goce de remuneraciones del médico anestesiólogo Joel Félix Huamani Pariona, quien habría denunciado presuntas irregularidades en la administración del Hospital Félix Mayorca Soto.

La medida fue establecida mediante una resolución administrativa firmada por el director ejecutivo, Clifor Curipaco López. El documento atribuye al especialista presuntas faltas disciplinarias relacionadas con negligencia en el desempeño de funciones y abuso de autoridad, entre otras imputaciones.

La resolución precisa que el médico tiene derecho a presentar recursos de reconsideración o apelación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.

La separación del especialista podría afectar la atención de pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas, emergencias y otros procedimientos con anestesia. La Red de Salud deberá precisar si cuenta con otros profesionales para cubrir el servicio y garantizar la continuidad de la atención en el hospital.