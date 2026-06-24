El sarampión está cada vez más cerca. La Dirección Regional de Salud de Huancavelica, confirmó el primer caso de sarampión. El paciente es un varón de 35 años, que fue a trabajar en construcción civil a la provincia de Sandia, región Puno y que retornó al distrito de Ascensión, en Huancavelica, que es donde reside y donde permanece aislado.

Diagnóstico

En un comunicado, la Diresa Huancavelica, mencionó que se activaron los protocolos de vigilancia y respuesta epidemiológica establecidos por el Ministerio de Salud. El equipo de Diresa Huancavelica realizó la investigación correspondiente, la evaluación clínica del paciente y la toma de muestras biológicas (hisopado nasofaríngeo y muestra de suero), las cuales fueron remitidas al Instituto Nacional de Salud, para procesamiento y confirmación diagnóstica, cuyos resultados fueron recibidos el 22 de junio en horas de la noche, confirmándose que el paciente presenta diagnóstico positivo a sarampión, siendo el primer caso registrado importado en la provincia y región Huancavelica.

Actualmente el paciente se encuentra clínicamente estable, con evolución favorable y bajo aislamiento domiciliario, cumpliendo las medidas sanitarias establecidas para evitar la transmisión de la enfermedad. Además se monitorea a sus contactos cercanos, entre ellos sus familiares y vecinos.

Ante el caso confirmado se procederá a realizar un barrido de vacunación. Es decir se vacunará a todos los pobladores hasta 29 años, en Ascensión y Huancavelica, como medida preventiva.

La región Junín en alerta

En Huancayo, el director adjunto de la Diresa Junín, Alcibiades Borrovic Díaz, manifestó que hasta el momento se han reportado 19 casos sospechosos en Huancayo, Jauja, Chupaca, Concepción, Satipo, Chanchamayo, donde se tomaron muestras de sangre enviadas al Instituto Nacional de Salud que dieron resultado negativo. Solo en Junín y Yauli, no hubo casos sospechosos. En su mayoría los tamizados son menores de edad. Respecto a nuevos casos sospechosos, no quiso decir más.

Solo reiteró que se ha intensificado, la vacunación a los niños menores de 10 años, porque son los más vulnerables al igual que los adultos mayores. Es por ello que pidió a los padres de familia a recibir al personal de salud que está acudiendo casa por casa para completar la vacunación.

Borrovic Díaz indicó que si hay personas que van a viajar a la región Puno, por diferentes razones, es necesario tener a las personas vacunadas con anterioridad. Respecto al avance de la vacunación, informó que está se encuentra al 55% hasta el lunes 22 de junio.

El riesgo

La confirmación del caso de sarampión en Huancavelica, generó una movilización del equipo técnico de Epidemiología de la Diresa Junín, que estaba en trabajo de campo ayer. En vista que existe la sospecha que la persona viaja de Lima a Huancavelica, y que su trayecto podría haber sido por la carretera central, de Lima- Huancayo-Huancavelica, por donde el viaje se puede dar en un vehículo de transporte interprovincial, minivan o auto. Esto implica que el paciente estuvo en contacto con otras personas en el vehículo de transporte en el que se movilizó.

Según la sala situacional de sarampión del Ministerio de Salud, hasta la semana 25, es decir hasta ayer a las 8 horas, se tiene un total de 713 casos confirmados de sarampión en el país. En Puno son 670 casos, en Arequipa 19, Lima 3, Lambayeque 3, Cusco 3 y Tacna 1.

El Ministerio de Salud informó que la vacuna contra el sarampión, forma parte del esquema nacional de vacunación y se aplica de manera gratuita en todos los establecimientos de salud del país. La primera dosis se administra a los 12 meses y la segunda a los 18 meses de edad.