Los actos vandálicos durante el día del Ño Carnavalón, no pudieron ser controlados. Al final, los estragos solo se mudaron de lugar. Personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura, verificó manchas de pintura y grafitis en inmuebles y espacios públicos de valor patrimonial, entre ellos están la Casa Parra del Riego, el parque 15 de junio, el parque Huamanmarca y la casa Peñaloza.

En el frontis de los jardines del hotel de turistas y en sus paredes laterales, también existen manchas de pintura.

Los técnicos verificaron pintura látex en fachadas de inmuebles ubicadas en la zona monumental, así como la necesidad de labores de limpieza con agua a presión, trapos y escobas.

Los actos vandálicos fueron condenados por el director de la Casa de la Juventud y la Cultura de la Municipalidad de Huancayo, Rómulo Sulca.

“Si en casa no hay educación, tenemos este tipo de comportamientos vandálicos de jóvenes en las calles. Como director solo me queda condenar estos actos vandálicos, es lamentable que por unas cuantas personas se tenga que cercar la Plaza Constitución. A causa de ello no se sabe cual será el tratamiento que vamos a dar al Ño Carnavalón”, exclamó. Recordó que había un plan de contingencia en seguridad ciudadana que se salió de control.

Rómulo Sulca explicó que para la realización del Ño Carnavalón se coordinó con el Ministerio Público que abrió una carpeta fiscal por el tema de la seguridad de las 76 instituciones inscritas. Sin embargo, se observó que hasta danzantes fueron atacados por los vándalos. Incluso, una quinceañera que pasó en su carruaje, también fue víctima de los carnavaleros, que le arrojaban agua y pintura.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Transportistas del Centro, Roque Rojas lamentó el ataque vandálico contra los transportistas y pasajeros en el jirón Ancash e Ica y en otras vías.