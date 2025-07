El costo del carnet de habilitación será reajustado y se reducirá entre 5 y 9 soles menos, manifestó el gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe Ávila luego de reunirse con los dirigente de los gremios de transportistas de diversas modalidades como autos colectivos, camionetas rurales y buses. Aún así los agremiados a Asotran realizarán un plantón mañana.

El detalle

La habilitación del conductor se reducirá de S/26.30 a S/18.60, la renovación de la habilitación de S/19.40 a S/.13.80, la liberación de la modalidad M1 (autos colectivos) de S/12.10 a S/11.00 y la habilitación vehicular de S/149.90 a S/142.80. Estos nuevos montos son en base a la revisión y los ajustes pertinentes.

Para que entren en vigencia estos costos, tienen que publicarse a través de un decreto de alcaldía y al día siguiente entran en vigencia. Esto se espera a más tardar para mañana.

El funcionario, explicó que los transportistas dieron una postura aprobatoria, ya que el monto es razonable.

“Si hacemos un comparativo a lo que paga un ambulante en las calles, paga mucho más que los transportistas que utilizan todas las vías”, comentó Jorge Quispe Ávila.

La Municipalidad Provincial de Huancayo, tiene un registro de mas de 30 mil transportistas.

Protesta

El presidente de la Asociación de Transportistas del Centro, Roque Rojas manifestó ese trabajo se realizó junto con Asotran en una mesa de trabajo, pero agregó que los costos no son reales.

Aseguró que ya les habían planteado esta propuesta, pero pese a ello acatarán un plantón mañana, ya que no solo se trata de reducir costos, sino están pidiendo que la renovación de habilitación no tengan ningún costo, en vista que fue declarada como una barrera burocrática por el Indecopi, ya que se habían incluido montos que no corresponden a la habilitación del conductor.

Comentó que están pidiendo la reorganización de la gerencia de tránsito y transportes y el cambio de los funcionarios y servidores públicos del sector transporte.