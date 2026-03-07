MIRA ESTO: Junín: Advierten que males renales amenazan incluso a niños desde los 8 años

Con guapidos y mucho zapateo, ayer, en el Real Plaza, diversos conjuntos de huaylarsh deleitaron al público como una antesala a la etapa eliminatoria del concurso nacional Frama 2026, que se disputarán 49 conjuntos y de donde saldrá los campeones de Huancayo que se enfrentará a sus similares en Lima, informó la organizadora general del concurso Frama 2026, Lesly Flores.

En Huancayo, el concurso se realizará, mañana, en Viques y empieza a las 10 horas, con una ceremonia, donde se presentarán a los jurados y luego inicia el concurso en la categoría infantil, el ganador recibirá su premio de inmediato.

La etapa clasificatoria permitirá la competencia de 49 representantes del huaylarsh antiguo y moderno del Valle del Mantaro, de los cuales solo seis llegarán al escenario principal de la Ciudad Capital.

La competencia busca revalorar la identidad cultural de la Nación Wanka a través del zapateo, el color de los trajes y la fuerza de la danza, declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

choque. ”La organización Frama hace 21 años realiza el concurso en Lima y había una selección de agrupaciones de Huancayo, pero en esta ocasión vamos a realizar una eliminatoria tanto en Huancayo como en Lima y al final terminar con un choque frente a frente de Lima y Huancayo”, comentó Lesly Flores.

El concurso Frama se integra a la Ruta del Huaylarsh 2026, una festividad que se extenderá hasta el 27 de abril y que involucra a más de 45 distritos de la provincia, proyectando un importante movimiento económico y turístico para la ciudad de Huancayo.

Además, mencionó que el apogeo del huaylarsh en Lima es muy fuerte, ya que existen unos 44 conjuntos que es practicado por muchos residentes huancaínos, que viven en Lima.

“El huancaíno siempre debe sentirse orgulloso de bailar su huaylarsh y así como nos empoderamos con la comida, debemos estar orgullosos de bailar el huaylarsh, que es parte de la identidad de los peruanos”, concluyó. El costo de la entrada es 7 soles.