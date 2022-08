MIRA ESTO: En la región Junín reportan 210 lesionados en accidentes de tránsito en seis meses

Agregó que, la PNP de Huancayo cuenta con cinemómetros para medir la velocidad de los vehículos y si sobrepasa pues se coloca la multa a los conductores. Acosta Rojas, precisó que desde ahora acudirán a sus puntos estratégicos y críticos para registrar si los conductores exceden los nuevos límites de velocidad.

“Con los cinemómetros nos trasladamos de un lugar a otro, son operativos inopinados. A diferencia del Callao, Huancayo no tiene semáforos con los cinemómetros incluidos, pero al menos tenemos estos equipos que están debidamente calibrados para que no se invaliden las papeletas”, comentó. Añadió, que ahora será más frecuente los operativos con el personal de tránsito, y los conductores los podrán visualizar y si a pesar de eso no respetan los nuevos límites de velocidad, pues se les multa por irresponsables. “Nosotros, no nos escondemos, priorizamos la prevención y queremos que los conductores cumplan con las normas de tránsito”, dijo. Aclaró que, si hay un déficit de cinemómetros, sin embargo, ya enviaron su solicitud a Lima para que puedan recibir más equipos.

Municipalidad

La gerente de Gerente de Tránsito y Transportes de Huancayo, María Luz Canchari Felix, dijo que la responsabilidad de la municipalidad es actualizar las señalizaciones verticales. “Con los nuevos límites de velocidad, se está actualizando los números permitidos de velocidad por hora. Nosotros no sancionamos si hay exceso de velocidad, de eso se encarga la PNP. Aunque por la infraestructura vial de Huancayo es poco frecuente que haya exceso de velocidad por el congestionamiento vehicular, irán a 10 km/h. Los puntos críticos son la Zona Monumental de Huancayo y Damero Wanka, por la sumatoria del transporte público y privado, peor aún en horas puntas de 7 a 9 am, de 1 a 2 pm y de 6 a 8 pm”, comentó. Canchari Felix, remarcó que la corrección de los nuevos límites de velocidad en las señalizaciones verticales avanzó en un 70%, aún falta cubrir un 30% y aseguró que en los siguientes días se completará el trabajo. Respecto, a los semáforos, explicó que a las 6 am el personal sincroniza y ante llamados de si hay falla se acude, el objetivo es instalar semáforos con tecnología LED. Además, de los reductores de velocidad que deben cumplir especificaciones técnicas, de lo contrario se retira.