Respecto al avance de la vacunación, ayer revisamos en el portal de Diresa, que con primera dosis se tiene un 90.18%, con segunda dosis 85.04%, con tercera dosis 68.5% y cuarta dosis un 40%.

En cuanto a los niños de 5 a 11 años, con primera dosis se tiene un avance del 83.85%, con segunda dosis 69.12% y con tercera dosis apenas un 3.02%.

Sin embargo, los casos positivos de Covid-19 al día, tienen un avance considerable con 309 casos en un día. En lo que va del mes de agosto se tienen 3785 casos positivos y 22 fallecidos, ayer se produjo el deceso de un bebé de 10 meses a causa de un paro respiratorio, cuando estaba internada en una cama de cuidados intensivos del hospital El Carmen. Unas 7 personas están en camas de UCI y con ventilación mecánica en diversos hospitales.

”Los familiares de las personas que están graves en los hospitales están sufriendo, porque no pueden ingresar a verlos, ya que estos lugares son puntos de alto contagio, no queremos que más personas vivan eso, solo por no haber aceptado la vacuna, las cuales están disponibles en grandes cantidades”, precisó el director Luis Zúñiga.

Recordó que la vacuna constituye la protección para cada persona, ya que muchos sufren de comorbilidades que los hacen vulnerables frente al virus. Por eso, demandó que se preocupen por su salud. La curva del covid permanece en una meseta oscilante.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Una enfermera tiene que atender a veinte pacientes en EsSalud Huancayo

En el mes de enero, cuando estábamos en la tercera ola se reportaron unos 29 mil 454 casos positivos, en febrero unos 6853, en marzo 1183 casos, 278 en abril, 208 en mayo, 1091 en junio y 10481 en julio.Por su parte, el director del hospital El Carmen, Luis Orihuela Lazo exhortó a que los niños, también sigan las pautas preventivas contra la covid-19 y cuando acuden a las escuelas o salgan fuera de casa deben mantener el distanciamiento social, lavado de manos, uso de alcohol y para evitar infección viral el correcto uso de la mascarilla.