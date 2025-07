A puertas de Fiestas Patrias, miles de trabajadores en la región Junín no recibieron la gratificación ni cuentan con otros beneficios laborales porque se encuentran fuera del sistema formal. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), unas 427,600 personas trabajan en condiciones de informalidad, sin contrato, ni acceso a CTS, seguro, gratificación o vacaciones pagadas.

En contraste, apenas 69,455 trabajadores están registrados en planilla electrónica como asalariados privados formales, según confirmó la directora regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Diana Conde Montoya.

“Los empleos informales se desarrollan fuera de un marco legal y regulatorio, creando ausencia de contratos, beneficios sociales y aportes a pensiones”, advirtió Conde.

Es preocupante

La situación es más grave entre jóvenes de 18 a 29 años, con 91,500 trabajadores en informalidad, y mujeres, que representan el 49,8% de los trabajadores informales.

La falta de oportunidades formales, la doble jornada laboral (hogar y trabajo externo) y la concentración en sectores vulnerables como el comercio ambulatorio o el trabajo doméstico explican esta desigualdad.

“Hay una escasa oferta de empleo formal y poca conexión entre la educación y el mercado laboral”, sostuvo la funcionaria.

Sectores

De acuerdo al Registro de Trabajadores en la Informalidad Laboral que se encuentra n la plataforma del MTPE, el sector servicios lidera la informalidad en Junín con 180,300 trabajadores fuera del sistema, seguido por el comercio (70,200) y la agricultura (36,200).

En cuanto a provincias, Huancayo concentra la mayor cantidad de trabajadores informales (234,500), seguida de Chanchamayo, Tarma (32,500), Satipo (27,200) y Jauja (26,300). En zonas urbanas se concentra el 89% de los casos, principalmente por autoempleo y comercio informal.

Post pandemia

Aunque la informalidad alcanzó su punto más alto durante la pandemia (85.3% en 2021), en los últimos años ha descendido ligeramente, estabilizándose en torno al 79% en 2024. Sin embargo, los riesgos persisten.

“Entre los riesgos de no figurar en una planilla o ser formales, son los siguientes: no tener acceso a salud pública implica riesgo de endeudamiento; sin pensión, aumenta la pobreza en adultos mayores; y sin estabilidad laboral, los ingresos son inciertos”, advirtió la directora Conde. Además, la funcionaria añadió que al estar fuera del sistema, estas personas no pueden acceder a créditos, seguros ni protección ante despidos arbitrarios.

Más problemas

Para enfrentar esta problemática, Conde informó que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo de Junín viene promoviendo el uso del “Centro de Empleo”, donde se brinda asesoramiento, intermediación laboral, bolsa de trabajo y el Certificado Único Laboral.

“Formalizar no es solo una obligación, sino una estrategia de protección social y desarrollo humano”, enfatizó la directora. No obstante, reconoció que la informalidad en Junín sigue siendo un reto estructural que demanda acciones multisectoriales y políticas con enfoque territorial y de género.