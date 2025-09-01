La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) alista una propuesta de ordenanza que establecerá horarios de funcionamiento para bares, discotecas, peñas y otros locales considerados como “giros especiales”. El gerente de Promoción Económica y Turismo, Edwin Pérez, explicó que esta medida ayudaría a enfrentar problemas de inseguridad e informalidad que afectan a distintos puntos de la ciudad.

“Actualmente lo que tenemos es el índice de inseguridad en algunos puntos de la ciudad, a raíz de la aparición de algunos locales de diversión que en su mayoría no cuentan con licencia municipal ni certificado ITSE”, indicó el funcionario.

Señaló que muchos de estos negocios operan de manera clandestina y evaden fiscalizaciones para evitar sanciones.Según Pérez, las zonas críticas donde se ha identificado mayor presencia de este tipo de establecimientos son el jr. Puno, la av. Huancavelica, Ayacucho y el sector de San Carlos, además de los alrededores de las universidades.

“Estos locales atienden hasta las dos, tres, incluso hasta las cinco de la mañana los fines de semana, sin ningún marco normativo que regule su horario”, precisó.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MPH expuso como punto de agenda el avance del proyecto de la Ordenanza Municipal que plantea los horarios de los giros especiales, que se instalará una mesa de trabajo en los próximos días para presentar propuestas.

“Se citará a todos los interesados para aportar ideas y obtener una normativa mucho más consistente”, indicó Patricia Alcántara, gerente de Seguridad Ciudadana quien también destacó que la construcción de la norma se realizará de manera participativa en base a la realidad de Huancayo.