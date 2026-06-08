Tras conocerse los resultados a boca de urna de la segunda vuelta presidencial, los locales partidarios de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en Huancayo se convirtieron en puntos de encuentro para militantes, dirigentes y simpatizantes, quienes siguieron con expectativa el avance de la jornada electoral. En ambos casos predominó la cautela y el llamado a esperar los resultados oficiales emitidos por los organismos electorales.

En el local de Fuerza Popular, la diputada electa por Junín, Ana Patiño, recibió junto a simpatizantes el flash electoral que otorgaba una ligera ventaja a Keiko Fujimori. La dirigente pidió prudencia y confianza en el proceso.

“Vamos a esperar los resultados oficiales. Vamos con fe; esto recién ha iniciado y es un boca de urna. Con el transcurrir del tiempo seguramente vamos a obtener mayores resultados”, señaló. Asimismo, reafirmó que su agrupación respetará las decisiones de las autoridades electorales.

Por su parte, en el local de Juntos por el Perú, los dirigentes destacaron que aún faltaban contabilizar votos provenientes del interior del país. El diputado electo Marlon Aguirre sostuvo que el partido aguardaría con tranquilidad el conteo oficial.

“Tenemos tranquilidad y esperaremos el resultado final. En Junín existe una preferencia por Juntos por el Perú y hemos cubierto todas las mesas con personeros”, manifestó.

En la misma línea, la dirigencia regional remarcó que respetará la voluntad popular expresada en las urnas y que continuará vigilando el desarrollo del escrutinio mediante el trabajo de sus personeros.

Denuncia

Desde las primeras horas del día, mientras Ana Patiño compartía un tradicional mondongo en el desayuno electoral, denunció presuntas irregularidades durante la jornada en la Selva Central, específicamente en el distrito de Pangoa, donde según informó varios personeros de su agrupación fueron impedidos de participar en la instalación de mesas de sufragio debido a observaciones formuladas por personal de la ONPE sobre sus credenciales.

La dirigente sostuvo que, pese a que los documentos consignaban la frase “segunda vuelta presidencial”, algunos representantes fueron retirados o no pudieron ingresar oportunamente a cinco centros de votación, lo que les impidió verificar el conteo de cédulas y firmar las actas de instalación.

Horas más tarde, mientras aguardaba los resultados electorales en el local partidario de Huancayo, Patiño recibió una llamada de personeros de Satipo, quienes reportaron que personal de la ONPE presuntamente se negaba a entregar copias de las actas electorales en diversas mesas de sufragio.

“Nos están haciendo lo mismo de la primera vuelta”, manifestó la legisladora electa, quien pidió la intervención de las autoridades electorales para garantizar la transparencia del proceso. No obstante, reiteró que Fuerza Popular respetará los resultados oficiales y aguardará con tranquilidad el pronunciamiento final de los organismos competentes.

Confiados

Por lado antes de conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral, dirigentes y militantes de Juntos por el Perú se reunieron la mañana del domingo en su local partidario de Huancayo para participar en un desayuno electoral y expresar su confianza en alcanzar la victoria.

La actividad congregó al diputado electo Marlon Aguirre Ramos, la dirigente nacional Nely Avendaño, el candidato al Gobierno Regional de Junín, Juan Palomino, así como a los candidatos Jesús Contreras (Huancayo), Abel Gutiérrez (El Tambo), Brangil Mateo y simpatizantes como Carlos Curisinnche y Riqui Quilca (Ahora Nación).

Durante el encuentro, en el que compartieron pan con lechón y café, Aguirre sostuvo que la organización política había logrado una cobertura cercana al 100 % de las mesas de sufragio mediante coordinadores y personeros distribuidos en toda la región.

“Estamos tranquilos y serenos. Hemos realizado un trabajo minucioso y esperamos los resultados con mucha confianza”, manifestó.Respecto a los cuestionamientos que vinculan a Juntos por el Perú con integrantes del Movadef, Aguirre rechazó dichas versiones y recordó que la organización anunció acciones legales contra el exministro Jorge Nieto por presunta difamación.

“Son afirmaciones que buscan desacreditar al partido. Juntos por el Perú representa la esperanza y la lucha social”, sostuvo.