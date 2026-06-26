La región Junín no es ajena a sufrir terremotos de gran magnitud, movimientos sísmico ocurrieron en Satipo y Parihuanca durante los años 1947 y 1969, respectivamente, y desde aquellos años no volvimos a registrar un fenómeno similar que dejó cientos de fallecidos y miles de damnificados.

Prevención

En la región Junín se tiene tres fallas geológicas que podrían ocasionar terremotos o sismos de gran magnitud, entre ellas está la de Ricrán en la provincia de Jauja; el de Huaytapallana, en Huancayo; y el Gran Pajonal, en Satipo.

Las dos últimas mencionadas guardan un silencio sísmico de varias décadas. En el caso de Satipo, se registró un terremoto 7.7 el 1 de noviembre del año 1947, mientras que en Pariahuanca (Huancayo) se dieron dos sismos de 5.7 el mes de julio y de 6.2 en octubre, ambos en el año 1969.

“Tenemos que tomar conciencia de que la región es altamente vulnerable de tener un sismo de gran magnitud por las tres fallas geológicas. De ocurrir eso más del 50% de casas se verían afectadas porque son de material rústico, casas construidas sin medidas sismoresistentes o construyeron en laderas, humedales tapados y colinas con pendientes de más de 25°”, dijo el gerente regional de Defensa Civil, José Vásquez.