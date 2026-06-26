Erick Ricaldi Esteban (44), había terminado su jornada laboral, cuando fue atacado por sicarios. El conductor de transporte público, natural de Pancán - Jauja, fue asesinado a balazos por un sicario a las 7:10 de la noche, cuando se disponía a descender de su combi de placa ANA-115 en la zona de Pachacútec del distrito de Ventanilla.

El conductor, que hace varios años labora en Lima junto a sus primos, fue atacado de manera directa por un sujeto armado que escapó en un auto negro. Según las investigaciones, los familiares de Erick Ricaldi, fueron los primeros en acudir al lugar tras escuchar las detonaciones de arma de fuego. En medio de la desesperación, trasladaron al herido al hospital donde certificaron su deceso.

Fatal

El sicario lo interceptó en la Av. Esmeralda, se aproximó al vehículo y le disparó 4 veces a quemarropa. Erick Ricaldi, quien deja hijos huérfanos, desde niño migró a la capital con sus primos en busca de un mejor futuro.

Testigos escucharon varias detonaciones. Según la Policía, detrás de este nuevo crimen estaría la banda criminal “Los Pirañas de Ventanilla”, sindicada como la responsable de perpetrar un ataque similar hace una semana contra un chofer de la empresa Midivisa.

La empresa Acorsa donde laboraba Erick, registra tres atentados previos en lo que va este 2026, lo que evidencia el acoso de las bandas dedicadas al cobro de cupos.