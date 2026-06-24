En lo que va del año, la Unidad de Protección Especial (UPE) Junín, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, informó que se trataron un total de 276 casos de desprotección familiar, en agravio de niños y adolescentes.

Casos

La coordinadora de UPE – Junín, Rosalinda Osorio Janampa, explicó que de los 276 casos de niños, niñas y adolescentes, en desprotección, unos 30 fueron enviados a Centros de Acogida Residencial (CAR) que se tiene a nivel de Huancayo.

“Cuando un caso es reportado ingresa a la UPE y el equipo interdisciplinario compuesto de una trabajadora social, una psicóloga y abogada, valora los hechos ahí es donde contempla una de las 11 tipologías, como negligencia y descuido, violencia sexual en la familia de origen y la imposibilidad definitiva de los padres para protegerlos, que son los más recurrentes”, refirió.

En lo que va de junio unos 9 menores fueron trasladados a un CAR, en el resto de los casos, se busca a un familiar cercano con el que el menor pueda seguir su crianza o una familia de acogida temporal.

En el último caso de los hermanitos de 2 años y la otra de 28 días, se menciona que su estadía en el CAR Domingo Savio es temporal, mientras se busca a las madres de los pequeños. Adicionalmente se lleva un proceso por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Los reportes de desprotección infantil, se puede dar a través de la línea 1810 ANA que es gratuita y en las instalaciones de la UPE”, acotó la funcionaria.