Dos menores resultaron heridos, luego que un obrero de construcción civil, hizo disparos en la avenida Circunvalación y el jirón Miraflores, cerca al parque Hugo Gavino en el Cerrito de la Libertad. El hecho ocurrió en medio de un enfrentamiento entre dos grupos, cuyos motivos no han sido aclarados.

Según los vecinos, anoche, un varón habría realizado disparos al aire con un arma de fuego de fabricación artesanal. Al notar la presencia de los serenos de Huancayo y efectivos del patrullaje integrado, emprendió la fuga a gran velocidad por las calles aledañas, pero fue alcanzado e intervenido en la intersección de la avenida Circunvalación con el jirón Miraflores.

Durante su huida, arrojó una mochila con la intención de arrojarla. El intervenido fue identificado como Frank Ochoa de la Cruz, de aproximadamente 28 años de edad, quien negó que la mochila fuera de su propiedad, pero luego reconoció que era suya.

Minutos después, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar y realizaron el registro correspondiente tanto al sujeto como a la mochila, donde había dos armas de fuego de fabricación artesanal y un cartucho, al parecer de escopeta, que habría sido utilizado para efectuar los disparos.

Uno de los menores heridos de iniciales V.P.M.A. (15) recibió un proyectil en la muñeca de la mano izquierda. El otro menor, también de 15 años, recibió un proyectil a la altura del pecho, lado derecho. Ambos están en emergencia del hospital Carrión.