La lideresa de Fuerza Popular y candidata a segunda vuelta por la presidencia de la República, Keiko Fujimori, llegó hasta la región Junín para realizar un recorrido por 4 provincias del valle del Mantaro: Jauja, Chupaca, Concepción y Huancayo. Desde su llegada al aeropuerto Francisco Carlé de Jauja y en el resto de su recorrido se apostaron piquetes de personas con pancartas y altavoces en contra de la candidata.

En horas de la tarde, el colectivo social No a Keiko realizó una marcha en contra de la candidata. El punto de partida fue el estadio Mariscal Castilla en el distrito de El Tambo y de allí caminaron hasta el centro de Huancayo.

Mensaje y propuestas

Una gran cantidad de militantes de Fuerza Popular acompañaron a la candidata desde su llegada a Jauja. “Estoy feliz de volver a Junín y de haber aterrizado en lo que será el futuro aeropuerto internacional de Jauja”, señaló Fujimori Higushi, “Nuestro país a sido victima de mucho flagelo, acá en Junín a sido victima de las autoridades corruptas incapaces indiferentes como por ejemplo la gestión del señor Cerrón que dejó las obras inconclusas. yo me pregunto ¿Construyó y terminó los hospitales de la región de Junín ? lamentablemente él que dice ser el médico del pueblo su peor gestión fue en el sector salud y eso sin mencionar el tema de la anemia, los indicadores son terribles, cuantos niños se han visto afectados? y a eso le tenemos que sumar la pandemia ” , agregó.

En la región del centro del país, Keiko Fujimori aprovechó para nuevamente proponer le 40% del canon para las familias de esta parte del país, también dijo que un eventual gobierno suyo habrá internet gratuito para los escolares de menos recursos. “No vamos a permitir medidas abusivas con los jaujinos, como aquellas que generaron un muerto y decenas de heridos, lamentamos que la decisión abusiva de Cerrón haya derramado la sangre de Jauja, mi compromiso es con ustedes para tener un aeropuerto moderno”, dijo.

De otro lado hizo un llamado a la calma entre grupos políticos para evitar agresiones. “Rechazamos la violencia generada promovido y generado por el señor Castillo y su jefe el señor Vladimir Cerrón a nosotros nos costó mucho lograr la paz, vencer al terrorismo y logramos ratificar la defensa a la democracia. Tenemos que aprender a vivir en respeto y tolerancia, podemos pensar distinto, pero no por eso hay que aceptar actos de violencia. Yo le digo a Cerrón que no tire la piedra y esconda la mano, nosotros estamos hartos de la violencia y estoy acá parea decirle: dé la cara a usted no le tengo miedo”

Y para el sector salud señaló que se descartarán las pruebas rápidas y en su lugar ofreció 70 mil pruebas moleculares. “Tendremos una política de rastreo para evitar que el virus se siga esparciendo, haremos la modernización del hospital de Jauja, este que está abandonado que no tiene camas, construiremos plantas de oxígeno y se repartirán gratuitamente, saludamos que el presidente Sagasti haya comprado 70 millones de vacunas pero nosotros nos encargaremos de aplicar la vacuna a todos los peruanos este año.”, puntualizó. Sobre agricultura propuso la construcción de más canales de irrigación y un fondo para bajar el precio de la urea y los fertilizantes, créditos para emprendedores del agro por 10 mil millones de soles en total, y la apertura de nuevos mercados donde vender los productos. “Compraremos la sobre producción, como antes con el Pronaa, parta evitar que los precios se caigan al suelo”, señaló.