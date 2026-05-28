Con 12 votos a favor y uno en contra, el Concejo Provincial de Huancayo aprobó el nuevo Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Huancayo (PDU), instrumento técnico que forma parte de la actualización parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2017-2037 y que busca ordenar el crecimiento urbano de la ciudad durante las próximas décadas.

La aprobación se realizó en medio de controversias y protestas de vecinos de sectores como la cooperativa Santa Isabel, Cajas Chico y Brisa Mía, quienes expresaron preocupación por los cambios planteados dentro del nuevo esquema urbano. Ante ello, la Municipalidad Provincial de Huancayo se comprometió a desarrollar planes específicos para estos sectores debido a que presentan niveles de riesgo medio y muy alto.

El PDU fue elaborado por el Consorcio Huancayo R&S tras un proceso que se extendió por más de dos años. Inicialmente, el estudio debía ejecutarse en ocho meses; sin embargo, el plazo se amplió y demandó una inversión de 388 mil 600 soles.

El PDU entre los principales cambios se contempla la ampliación de alturas de edificaciones, permitiendo construcciones de hasta ocho y doce pisos en determinados sectores.

El presidente de la comisión Rubén Vera, sostuvo que el nuevo plan permitirá avanzar en el proceso de ordenamiento urbano que la ciudad esperaba desde hace más de seis años.