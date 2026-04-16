En medio de riñas entre transportistas y pasajeros, se terminó fijando una nueva tarifa para los pasajes urbanos en el tramo desde el Echadero, en Chilca, hasta el centro de Huancayo.

Tras el bloqueo contundente que realizaron los pobladores del Echadero 1 y 2, en Azapampa, Chilca, la mañana de ayer se entabló una mesa de diálogo en el Centro Internacional de Negocios (CIN), que se tuvo como mediador a la Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH).

Durante el diálogo, se registraron algunos empujones y griteríos con uno de los asistentes, quien refirió estar de lado de las empresas de transporte. Sin embargo, tras ser retirado por la Policía Nacional del Perú (PNP) se llegó a un acuerdo entre ambas partes.

La conclusión es que las empresas “Huaytapallana”, “Cochas” y “Corazón de Jesús” manejen nuevas tarifas para tramos cortos que será de S/1.00, el trayecto hasta la Av. Próceres o Metro de Chilca costará entre S/1.20 y S/1.30, el traslado hasta el Mercado de Chilca se fijó en S/1.50, mientras que el trayecto hasta el mercado Modelo del centro de Huancayo tendrá un costo de S/1.80.

“La empresa Espíritu Santo, no accedio a nuestra propuesta, por esa motivo realizaremos un plantón para no dejarlo ingresar hasta que reduzca el pasaje”, informó el dirigente Dalay Lama. La MPH fiscalizaría que se cumpla lo acordado.