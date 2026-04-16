El hallazgo del cuerpo de una niña de seis años elevó a tres las víctimas mortales del accidente ocurrido el pasado 11 de abril, cuando cinco integrantes de una familia cayeron al río Mantaro tras despistarse en la Carretera Central.

El cuerpo de la menor, identificada como Zoe (06), fue encontrado en el sector de Huamalí, mientras continúan las labores de búsqueda para ubicar a los dos familiares que permanecen desaparecidos.

Recuperan tercer cuerpo tras varios días de búsqueda

Días antes, las autoridades confirmaron la recuperación de los cuerpos de Fernando Mondalgo Cárdenas (57) y su pareja Rosa Aliaga Leonardo (57), quienes también formaban parte del grupo familiar que viajaba al momento del accidente.

La familia se trasladaba desde el distrito de Pichanaqui con destino a la región Huánuco, cuando el vehículo en el que se desplazaban se despistó y cayó al caudaloso río.

Las labores de rescate se han prolongado durante varios días debido a la fuerza del caudal y las condiciones geográficas de la zona.

Dos personas continúan desaparecidas

Hasta el momento, las autoridades mantienen la búsqueda de Jerry Santa María Aliaga (32) y su hermana Maryori (08), quienes aún no han sido ubicados tras el accidente.

Los familiares de las víctimas solicitaron apoyo a las autoridades y a la población para continuar con los esfuerzos de búsqueda en distintos puntos del río.

El accidente ha generado profunda conmoción entre los deudos y pobladores de la zona, quienes esperan que los equipos de rescate logren recuperar los cuerpos restantes en los próximos días.