El exalcalde del Callao, Pedro Spadaro, se pronunció luego del allanamiento a su vivienda realizado durante un megaoperativo en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados a procesos de contratación pública en la Municipalidad Provincial del Callao entre 2023 y 2025.

A través de un comunicado, Spadaro sostuvo que las diligencias “allanaron su entorno familiar” y que vulneraron la intimidad" de su familia.

Asimismo, afirmó que el operativo, en el que se intervinieron más de 15 inmuebles, se ejecutó “sin sustento legal alguno”, pese a que —según indicó— el caso ya se encuentra en su etapa final.

“Hemos entregado toda la documentación requerida. Estoy aquí, tranquilo, dando la cara como siempre. No tengo nada que ocultar”, sostuvo.

Asimismo, calificó el operativo como un “show mediático” y sostuvo que la Fiscalía estaría siendo utilizada como “brazo político” por quienes, según dijo, “no soportan ver que el Callao progresa”. En ese sentido, anunció que iniciará acciones legales contra los responsables de lo que consideró un “abuso”.

“A quienes no les conviene el cambio que hemos generado en nuestro primer puerto, les digo con total firmeza: no nos van a detener. A más golpes bajos, vamos a responder con más trabajo, más compromiso y más resultados, porque el Callao merece seguir progresando y nada ni nadie lo va a impedir”, concluyó.