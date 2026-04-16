Una empresa estadounidense presentó una demanda contra el futbolista Lionel Messi y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por su ausencia en un partido amistoso disputado en Estados Unidos el año pasado, según informó el bufete que representa a la compañía demandante.

La empresa VID Music Group, con sede en Miami, presentó una demanda con 10 cargos ante un tribunal del sur de Florida contra Messi, la AFA y un agente externo, de acuerdo con un comunicado de la firma legal Patino & Associates.

Demanda por ausencia en partido ante Venezuela

El proceso judicial se relaciona con el partido amistoso entre Selección Argentina y Selección de Venezuela, disputado el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium, que fue organizado por la empresa demandante.

Según la acusación, Messi no participó en el encuentro pese a que su presencia era considerada un elemento central del contrato firmado para la organización del evento.

El partido terminó con victoria de Argentina por 1-0, pero la empresa asegura que la ausencia del jugador afectó la asistencia del público, que habría alcanzado aproximadamente 15.000 espectadores, equivalente a cerca del 23 % de la capacidad del estadio.

Acusan incumplimiento contractual y representación negligente

La demanda sostiene que Messi habría conspirado con la AFA y un agente externo para persuadir a la empresa a firmar contratos bajo supuestos falsos, además de incurrir en representación negligente e interferencia contractual.

Entre los cargos dirigidos contra la AFA figuran presuntos incumplimientos relacionados no solo con el partido ante Venezuela, sino también con otro amistoso frente a Selección de Puerto Rico y con encuentros proyectados en Estados Unidos para junio de 2026.

De acuerdo con los documentos judiciales, la empresa afirma haber pagado 7 millones de dólares a la federación argentina por el derecho exclusivo de organizar y promocionar los partidos.

Messi jugó con Inter Miami un día después

La ausencia del jugador se produjo debido a que la Major League Soccer (MLS) no interrumpió su calendario en esa fecha FIFA.

Un día después del amistoso, Messi sí disputó un partido con su club, el Inter Miami CF, que venció 4-0 al Atlanta United FC, encuentro en el que el delantero argentino anotó dos goles.

Posteriormente, dos días después, el futbolista participó en el amistoso entre Argentina y Puerto Rico, que terminó con victoria por 6-0 para la selección campeona del mundo.

La empresa demandante sostiene que el contrato estipulaba que Messi debía jugar al menos 30 minutos en ambos encuentros, salvo en caso de lesión o enfermedad, condición que —según la denuncia— no se cumplió.