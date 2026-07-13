“Yo no he cometido ningún delito. Voy a denunciar penalmente. Ellos supuestamente piensan que yo mandé a asesinar al señor Carlos (Chirote) y creen que fui yo. Por eso han venido a querer matarme, pero en ningún momento le he hecho daño a nadie”, expresó el dirigente de Contrucción Civil, Jordi Nolasco Amante (29), quien fue víctima de un atentado -según sus palabras- por personas que lo culpan del homicidio de Carlos Chirote, asesinado a balazos el pasado viernes.

Jordi Nolasco señaló que, cuando regresaba de su farmacia hacia su vivienda a bordo de su vehículo, acompañado de su esposa, su hijo y otra persona, en una intersección antes de incorporarse a la avenida Marginal, una motocicleta lineal con dos sujetos interceptó su automóvil.

Los desconocidos realizaron cuatro disparos contra el vehículo; sin embargo, el dirigente logró realizar maniobras evasivas y evitó ser alcanzado por las balas.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon con dirección al sector de Sangani, en el distrito de Perené.La policía de varias unidades se movilizó y horas después, hallaron la motocicleta presuntamente utilizada por los atacantes en el sector La Bahía, en el distrito de Perené.

“Han querido asesinarme. Tengo la conciencia limpia. Abro mi negocio en horas de la mañana, voy a mi casa y luego a mi trabajo”, declaró la víctima.