En medio de las actividades por la fiesta de Santa Rosa de Lima, se logró con la captura de Jesús Brandy Cunyas Poma (22), quien tiene una orden de captura por la prisión preventiva en su contra, tras ser involucrado del robo a una de las oficinas de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) en El Tambo.

Como se recuerda el 20 de marzo pasado, tres sujetos ingresaron a la oficina de la Sunass en El Tambo, ubicado en el jirón Julio Sumar. Tras llevarse algunos objetos de valor y el arma de fuego del vigilante, se dieron a la fuga, sin embargo las investigaciones de la Policía Nacional del Perú, logró identificar a dos de ellos, Jorge Luis Núñez Salgado (31) y Jesús Brandy Cunyas Poma (22).

El casó lo llevó la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, quien logró 9 meses de prisión preventiva para ambos detenidos, sin embargo Jesús Brandy logró revocar esta disposición.

“El mes de abril la Fiscalía logró que se dicte prisión preventiva para las dos personas. Es así que el sábado 30 de agosto se logró con la captura de Jesús Brandy en plena Plaza Constitución de Huancayo”, señaló el jefe de la Divincri Huancayo, coronel PNP Ángel Leo Mendoza.

La detención de Cunyas, se dio durante la realización de la procesión por la festividad de Santa Rosa de Lima patrona de la Policía Nacional.