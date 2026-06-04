En la región central del país se puede producir hasta 130 variedades de queso, convirtiéndose una de las potencias de lácteos, según explicó el gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, Sandro Huarcaya.

Por esa razón se decidió realizar un concurso de quesos que reuniría a los mejores productores a nivel nacional.

El evento principal está programado para el jueves 11 de junio, en instalaciones de la Universidad Nacional de Tayacaja (UNAT) ubicado en el distrito de Ahuaycha, de esa provincia huancavelicana.

“Hasta el momento son más de 200 productores que garantizaron su participación para el evento donde se evaluará la calidad, fermentación, manipulación, refrigeración además de las oportunidades que tienen para la exportación”, Manifestó Huarcaya.

Por su parte, el alcalde del distrito de Acraquia (Tayacaja), Rigoberto Inga, detalló que el 90% de su población se dedica a la rpducción de lácteos y sus derivados como el queso, yogurt, manjar y otros. Solo en esta jurisdicción se producen 10 mil de los 18 mil litros de leche, por día, que se da en todo el valle de Oropeza.

“En promedio producimos por encima de las 10 variedades de quesos. Nuestros principales mercados están en Lima y Huancayo, con buena calidad de queso”, refirió el edil.

Queso