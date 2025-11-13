El ascenso político de Julio César Llallico a la alcaldía distrital de El Tambo no solo marcó un cambio de gestión, sino también el inicio de un notable crecimiento patrimonial de la hoy autoridad. De acuerdo con sus propias declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, el ahora burgomaestre multiplicó su patrimonio en más de cinco veces durante el último año de mandato.

En su declaración correspondiente al año 2024, Llallico reportó ingresos mensuales de S/11,400 provenientes del sector estatal, bienes por un valor de S/90,000 y otros activos menores por S/2,516.87.

Sin embargo, en la declaración presentada en 2025, los ingresos reportados se mantuvieron sin variación, pero el valor de sus bienes ascendió a S/540,000, mientras que el rubro “otros” aumentó a S/29,516.87.

En apenas un año, el patrimonio declarado del alcalde pasó de menos de cien mil soles a más de medio millón.

Consultado sobre el incremento, Llallico evitó precisar el origen del dinero y respondió con molestia ante las observaciones: “Siempre van a criticar porque no buscan a todos los alcaldes, solo hablan de Llallico, Llallico. No dicen la verdad. Yo, con descuentos, recibo ocho mil soles”, afirmó.

Además, pidió que los periodistas investiguen a todos los burgomaestres del valle y no solo a él.