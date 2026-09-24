En un solo día roban tres oficinas y una tienda en Huancayo. En un video clave para las autoridades, se observa cómo una presunta ladrona violenta un estante para sustraer carteras, billeteras, monederos y otras prendas que carga al hombro y las esconde en el abdomen. En otro ilícito, ladrones violentan puerta de un inmueble para robar equipos de cómputo, impresoras y otros bienes de tres oficinas.

Ayer a las 08:40 de la mañana, serenos de Huancayo llegaron a la tienda Gesa, de la Calle Real N° 1057, de donde sustrajeron carteras, monederos y billeteras. Al revisar las cámaras de videovigilancia de una ferretería, se pudo observar que a a las 7:45 de la mañana, una mujer ingresó al comercio y se dirigió a las vitrinas de Gesa.

Según denunciaron los propietarios, el monto de lo sustraído superan los 2 mil soles, porque son de cuero. La ladrona habría ingresado al establecimiento por el interior de un hotel ubicado al costado de la tienda afectada.

Los agraviados sospechan de una exempleada. Casi a esa misma hora los trabajadores de las oficinas en el jirón Cuzco, se percataron que rompieron los vidrios para sustraer impresoras, equipos de cómputo y otros enseres de 3 oficinas. Policías que recogieron huellas, investigan los robos de la tienda y oficinas. La cámara de seguridad captó a un sujeto que lleva una linterna y en solo minutos comete el ilícito.