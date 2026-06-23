El auto Kia de placa W5U-582 que fue robado del pleno centro de Huancayo, fue hallado en una zona desolada del cerro en el barrio de Ocopilla. Los delincuentes no se llevaron ninguna autoparte de la unidad, pero sí el celular y documentos del conductor.

“Yo me encontraba en la parte posterior del carro, esperando a un familiar para que se lleve el vehículo, cuando se acercó alguien y me hicieron oler (algo) que me desvaneció. Ya no recuerdo más, hasta despertar en una vereda del jirón Piura, por el Cerrito de la Libertad en horas de la mañana”, dijo el conductor.

El vehículo fue hallado en una camino hacia el Cementerio Los Ángeles de Ocopilla, sin rastros de haberle extraído sus autopartes. Policías de la Upirv y Criminalística iniciaron las investigaciones.