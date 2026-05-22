Computadoras, impresoras y oficinas de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo habrían sido utilizadas para elaborar y coordinar propaganda política de Podemos Perú, según detectó la Fiscalía Anticorrupción durante un operativo realizado en la sede edil. La intervención terminó con dos personas detenidas en flagrancia.

Durante las diligencias, fiscales y agentes de la Policía Nacional hallaron material publicitario del partido político, listas de candidatos, planes de gobierno y declaraciones juradas almacenadas en equipos de cómputo de distintas oficinas municipales. Además, se encontró a una trabajadora realizando cortes de propaganda impresa dentro de la Gerencia de Administración Tributaria.

La Fiscalía también incautó CPU, archivadores, impresoras y documentos relacionados con actividades partidarias. De acuerdo con las investigaciones preliminares, personas vinculadas a Podemos Perú acudían constantemente a la municipalidad para coordinar campañas y realizar trámites políticos utilizando ambientes de la entidad pública.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Selva Central, que ahora investiga el presunto uso indebido de recursos del Estado con fines políticos dentro de la comuna provincial de Chanchamayo.