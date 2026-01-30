Un sujeto que se aprovechó del vínculo familiar y de la vulnerabilidad de una menor de edad fue condenado a 22 años y seis meses de prisión efectiva, tras ser hallado responsable de un delito de agresión sexual ocurrido en el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Provincial Mixta de Puerto Bermúdez contra Carlos M. F. (25), quien cometió los hechos en agravio de su prima de 12 años, en agosto de 2015, en la comunidad nativa de Shiringamazú.

Según la investigación fiscal, el condenado habría manipulado emocionalmente a la menor y aprovechado la cercanía familiar para llevarla a distintos puntos de la zona, donde cometió reiterados actos ilícitos. La situación se mantuvo oculta hasta que la víctima logró comunicar lo ocurrido a su padre, quien presentó la denuncia ante las autoridades.

Durante el proceso judicial, el fiscal adjunto provincial Sergio Grasiani Salas Macotela, junto a la fiscal provincial Yovana Quinto Corilloclla, sustentaron la acusación con pruebas determinantes que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de La Merced dispuso, además de la pena efectiva, el pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil. El sentenciado cumple actualmente su condena en el penal de Chanchamayo.