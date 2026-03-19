En un escenario marcado por la incertidumbre tras el fallecimiento de su candidato presidencial, Napoleón Becerra, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE) continúa en carrera electoral. En este contexto, Raúl José Zavala Ochoa, postulante a la Cámara de Diputados con el número 5, expone sus propuestas centradas en educación y agricultura, al tiempo que cuestiona el modelo económico vigente.

-Usted fue alcalde provincial de Chupaca en los años 80, ¿qué lo motiva a volver a la política después de tantos años?

Yo creo que todo ser humano tiene una sensibilidad, es una cuestión psicobiológica. Yo nací en una cuna muy humilde y desde niño he podido observar las dificultades que yo y mis paisanos teníamos, un tanto marginados. He tenido que soportar, como alcalde, la arremetida feroz de Sendero Luminoso. Hemos tenido que resistir. Eso me ha llevado a persistir en la política y a compenetrarme con lo que quisiera que sea nuestra sociedad, especialmente en el sector agropecuario, que hoy es calamitoso. Si no hay hambruna es porque los pequeños y medianos agricultores, la agricultura familiar, todavía sostienen la alimentación. Si no, ya hubiéramos perdido nuestra soberanía alimentaria.

-¿Qué propone su partido frente a la situación económica actual del país?

Definitivamente existe un tema de la fuga de millones y millones al extranjero, que lo hacen ciertos grupos de poder y va a ser sumamente difícil de romper. Quizás nosotros no lo logremos, pero las siguientes generaciones lo pueden hacer. Estas elecciones van a ser un termómetro para medir cuál es la fuerza del pueblo y cuál es la fuerza de los grandes grupos monopólicos para mantener su riqueza. Ya se están dando ciertas luces de que el pueblo está decidido a enterrar a los grupos de poder.

-¿Cuáles son sus principales propuestas para el país?

Me voy a remitir a dos temas: la educación y la agricultura. En educación tenemos que cambiar todo el esquema. Hoy se forman profesionales para buscar empleo, pero no científicos. El currículum está atrasado y fuera de la realidad. La educación debe ser una herramienta para dirigir el agro, la pesca y otras actividades. En el agro, siempre he dicho tres cosas: no queremos que nos regalen plata, pero sí un banco agrario poderoso con intereses no mayores al 5%. También necesitamos producir nuestros propios abonos con una planta petroquímica, porque ahora dependemos del extranjero. Además, el Perú tiene un enorme potencial en productos, pero eso no es aprovechado.

-Hace poco se conoció el lamentable fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra. ¿Cómo afectó esto al partido?

Para nosotros ha sido un duro golpe. He conversado con el señor Napoleón Becerra, era una persona abierta y con buenas intenciones para el país. Vamos a continuar con el trabajo, no podemos retroceder. Es una gran pérdida y sí puede afectar, pero no vamos a quebrar. Aunque no lleguemos al poder, dejaremos un precedente.

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