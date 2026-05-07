Ella canta desde los 13 años, pero hace 5 se impone con sus pegajosas canciones. Norma Liz Lulo Tapara, es su nombre, pero la conocen más como “Norma Liz”, quien el Día de la Madre conmemora sus 5 años de trayectoria musical en el centro de convenciones Shullcas de Azapampa.

Sus éxitos como: “No me duele nada”, “Por ti no voy a llorar”, “Amor prohibido”, “Aprendí a ser feliz”, “Lo nuestro no funcionó” y otros la hacen destacar. La cantante huancavelicana con corazón huanca, está satisfecha de sus logros como cantante y madre. Su hijo de 11 años es su inspiración, odia la envidia. Ella pide que practiquemos el respeto, el amor, el apoyo mutuo y siempre luchemos por cumplir nuestros sueños.

¿Norma Liz eres de Huancavelica, pero todos creíamos que eras huancaína?

Si soy de Huancavelica, pero llevo en el corazón a toda mi gente de Huancayo, porque son ellos los que motivan a Norma Liz y la hacen participar en todos sus eventos.

¿Dónde nace el tema santiaguero “No me duele nada”, un éxito que muchas mujeres y varones lo cantan como un himno?

El éxito “No me duele nada” es del maestro compositor Charly Román, quien se inspiró en ese tema; otro éxito es el de Eduardo Capcha y el compositor Abel Limaymanta creó el compromiso.

¿Con cuál de las canciones te identificas?

Me identifico con el tema “Por tí no voy a llorar”, como mujer empoderada.

¿Eres cantante, madre, viajas mucho, cómo divides tu tiempo para dar todo en tu carrera como artista y amor a tu hijo?

La música, ser cantante es difícil, es una lucha constante, mucho sacrificio, pero a pesar de los obstáculos en el camino me doy espacio para estar con mi hijo de 11 años que es mi motor y motivo. Somos muchas mujeres que salimos adelante con nuestros hijos a los que debemos proteger, él es todo para mí, mi mejor motivación.

¿Cuándo subes al escenario qué es lo primero que se te viene al pensamiento?

Lo primero me encomiendo a Dios, pienso en mi hijo, el público porque debo dejarlos felices, satisfechos, bailando y cantando, quiero que les gusten mis canciones.

​

¿No solo cantas santiagos, sino también huaylarsh, verdad?

Me encanta el santiago, pero también canto huaylarsh full, por ejemplo “amor prohibido”, escúchenlo.

¿Y tú tienes un amor prohibido, como está el corazón de Norma Liz, quizás enamorada?

Sin comentarios, prefiero mantenerme soltera.

¿Qué artista admira Norma Liz?

Admiro a Flor Pucarina, Dina Paucar, Yarita Lizet. Mi sueño es ser como ellas, una estrella grande, hacer mi evento en el teatro nacional, ese es mi sueño.

¿Se habló aspectos negativos de Norma Liz, como es ella en sí?

Eso quedó en pasado. Dijeron muchas cosas de mí pero ahora estoy enfocada en mis proyectos, en mis primicias. Se viene el tema: Las mujeres ya no lloramos sino facturamos que dice: “ya no seré la misma tonta de antes, la misma niña inocente, ya no seré la la misma que te rogaba y se humillaba”… que saldrá este domingo 12 de mayo en mi quinto aniversario en el local Shullcas.

¿Ser artista, cantante es difícil?

Es difícil, nadie logra el éxito fácil, es una lucha constante. Es un trabajo duro, canto desde los 13 años, profesionalmente 5 años, soy una mujer emprendedora, luchadora, me siento orgullosa de mi misma. Hay mucha envidia, no todos son buenos, hay personas que te sonríen en la cara, pero a tus espaldas te dan con todo. Tienes que mantener la calma y seguir adelante como el elefante.

¿Cuál es el color que define tu estilo?

El color vino, porque es muy atractivo, llamativo y sensual.

¿Qué es lo que más te desagrada?

La envidia

¿Una frase que usas para motivarte?

Mujer empoderada.

¿La virtud que debemos practicar?

El respeto, el amor, el apoyo mutuo, nadie debe creerse mejor que nadie.

¿Qué mensaje para las nuevas cantantes que se inician?

No se rindan jamás, que jamás dejen de creer en ellas mismas. Nosotras las mujeres peruanas, huancaínas, huancavelicanas somos guerreras, trabajadoras, luchadoras y nunca deben dejarse vencer por nada; que sigan luchando por sus sueños.

¿Este domingo, Día de la Madre, es tu aniversario qué decirles a las mamitas en su día?

Quiero mandarles a las madres muchos abrazos, bendiciones ; el amor de madre es único y en vida hay que darles amor, cariño a todas ellas, así como ellas lucharon por hacernos crecer.

¿En tu aniversario vas a sortear un auto 0 kilómetros?

Este 10 de mayo vamos a sortear un auto 0 kilómetros, canastas y artefectos se premiará a las mamitas disfrazadas en el centro de convenciones Shullcas de Azapampa. El evento reunirá a destacadas figuras de la música del valle del Mantaro, comenzará con un pasacalle al mediodía desde el parque Inmaculada hasta Azapampa.