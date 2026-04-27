Un grave hecho viene afectando a pequeños emprendedores dedicados a la piscicultura en la cuenca del río Ruracyacu, en el sector Cabracancha San Balbín, distrito de Pariahuanca (Huancayo). Durante la madrugada de este lunes, varias pozas de crianza de truchas fueron contaminadas, provocando la muerte masiva de peces.

El atentado impactó al menos a cinco criaderos, entre ellos los de Edgar Quinto, Diego Rivera y Manuel Quinto, quienes reportaron la pérdida de miles de ejemplares. Los afectados señalaron que el daño representa un duro golpe económico, ya que dependen directamente de esta actividad para su sustento.

Ante esta situación, el alcalde Wilson Quispe Camarena dispuso medidas preventivas como la suspensión temporal del uso del agua para riego, la prohibición de consumir agua y peces de la zona afectada, y evitar el contacto directo con el recurso hídrico hasta nuevo aviso, con el fin de proteger la salud de la población.

Asimismo, se solicitó la intervención de la Autoridad Nacional del Agua y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para realizar análisis y determinar las causas del hecho. Los piscicultores exigen una investigación inmediata para identificar a los responsables y atender el impacto ambiental generado.