El Consejo Regional de La Libertad autorizó el viaje de la gobernadora Joana Cabrera a Colombia, del 18 al 22 de mayo, para que participe de la “16° Reunión Anual del GCF Task Force”, que se realizará en Florencia, Caquetá.

Cabrera, a su retorno, deberá acudir al pleno para exponer los resultados de su salida del país.

“Hago el pedido para que en el acuerdo regional se consigne la obligatoriedad para que terminado el viaje, concurra al Consejo Regional a rendir cuentas qué es lo que estamos trayendo para esta región, porque el exgobernador (César Acuña) no rindió cuentas de nada”, dijo el consejero Robert de la Cruz.

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