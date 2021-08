El jefe del Laboratorio de Biología Molecular de Huancayo, Omar Orellana enviará hoy unas 50 muestras de hisopados de pacientes, a los cuales se les realizaron pruebas moleculares y antígenas a fin que les realicen una vigilancia genómica, con la que se investiga si hay nuevos casos de la variante Delta u otras variantes.

Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Salud (INS) envió el secuenciamiento de los ocho casos confirmados con análisis de laboratorio y 3 más, pero estos últimos son casos sospechosos, por ser contactos directos de los pacientes con tamizaje confirmado. En caso de sospecha, es necesario realizar el descarte en un centro de salud u hospital.

Variante Delta tiene síntomas más fuertes, no hay que confiarse

La infectóloga del hospital Carrión, Cecilia Mathey Mego, señaló que las nuevas variantes del COVID, y sobretodo la Delta, son peligrosas porque generan una mayor carga viral, lo cual hace que el cuadro sea más severo en los pacientes. Una muestra de ello es la variante Delta, que ahora es la que causa mayor mortalidad en el mundo.

Hay pacientes con más fiebre, dolor de garganta y genera tos, afectación pulmonar y diarrea. Ante ello, consideró que es importante que las personas no bajen la guardia y se vacunen. Lamentó que las personas participen en fiestas o realicen viajes pensando que no se van a contagiar y que no habrá tercera ola, cuando Junín será una de las más afectadas.