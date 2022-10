Cuando la policía de requisitorias de Huancayo, rodeó al sospechoso, éste no tenía barba, usaba otro peinado, además estaba delgado y mostró un DNI que no era suyo. Las características no correspondían a la descripción de la ficha, pero los agentes descubrieron que era Nilo Warthon Chirinos (42), quien estuvo escondido 5 años en Huancayo y 16 años en el sur del Perú tras ser sentenciado a 25 años de cárcel.

Nilo Warhon era buscado desde el año 2006, luego que la Sala Penal Liquidadora de Abancay - Apurímac dictaran cárcel para Warthon, quien era buscado por el delito de violación sexual en agravio de una menor. "El detenido se encontraba en el programa de recompensas del Ministerio del Interior que ofrecía 20 mil soles por su captura", comentó el general PNP Martín Villalón. La detención del requisitoriado se dio cuando éste salía de su inmueble en el Cerrito de la Libertad. Al ver a los agentes quiso huir pero lo redujeron en las calles Ferrocarril y Giráldez, ayer, a las 09:30 de la mañana. Nervioso, dio otra identidad, pero fue descubierto por los agentes. "Pero qué he hecho, jefe, están mal", comentó mientras los custodios con el capitán PNP Richard Cerrón lo rodeaban. El sujeto, buscado hace 21 años, está detenido en el Complejo Policial de Millotingo acusado de haber ultrajado a una menor.