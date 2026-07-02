Una de las más efectivas unidades de la Policía Nacional cumple 32 años de creación, pero también de una lucha frontal contra el crimen. Así lo demuestran las más de mil intervenciones que realizó en los 6 primeros meses del año.

En Huancayo, los agentes del Escuadrón de Emergencias desarticularon 14 bandas delictivas, capturaron a 108 requisitoriados, detuvieron a 445 personas por delitos contra el patrimonio, aprehendieron a 19 extranjeros, incautaron 9 armas de fuego y 853 celulares la mayoría robados.

Ayer, en la ceremonia de aniversario, realizada en el Jr. Humbolt en el distrito de Chilca, se premió a los policías Alain Gabriel Gutierrez, Adriana Román Guevara, Jhon Ramos Sosa con récord de intervenciones.

En dicho acto participaron el general PNP César Calero Cisneros quien resaltó el trabajo de los agentes y agradeció a los vecinos por el apoyo a la Policía. El mayor PNP Stivens Vargas, jefe del Escuadrón de Emergencia de Huancayo, mencionando: “solo merece vivir quien por un noble ideal esta dispuesto a morir”. Asimismo, los agentes recuperaron al menos 12 cuerpos del río Mantaro, Cunas y Shullcas.

El jefe de la Región policial de Junín, Calero Cisneros, elogió las relevantes intervenciones y recordó a los efectivos “que el primer error, es el último”. En la cita se entregó un recordatorio a la madre del policía Patrick Ospina quien murió por salvar a una mascota.